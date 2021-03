Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do Barcelona que se demitiu em outubro, foi esta segunda-feira detido pela polícia catalã na sequência de buscas levadas a cabo nas instalações do clube onde foram encontrados indícios de corrupção e outros delitos criminais.









Segundo as fontes citadas pela EFE, foram também detidos o atual diretor-geral, Óscar Grau, o diretor jurídico, Román Gómez Ponti, e o antigo diretor da presidência, Jaume Masferrer.

As buscas estão relacionadas com o caso denominado ‘Barçagate’, que partiu de uma denúncia de um grupo de adeptos, cujo processo segue em segredo de justiça até ao próximo dia 10, e relaciona-se com uma campanha de difamação levada a cabo contra concorrentes da administração de Bartomeu.





Além dos escritórios em Camp Nou, a polícia catalã realizou buscas também na sede da I3 Ventures e da Telampartner, duas empresas contactadas para agir nas redes sociais contra adversários e atletas que se opunham à direção.





O clube já reagiu, em comunicado, confirmando a existência de buscas, na sequência de mandados emitidos pelo 13º Tribunal de Instrução de Barcelona, “encarregue do caso sobre o uso de serviços de monitorização de redes sociais”.





O Barcelona “ofereceu a colaboração plena” às autoridades e diz respeitar “a inocência presumida” dos envolvidos. No domingo há eleições presidenciais com três candidatos: Joan Laporta (líder entre 2003 e 2010), o empresário Victor Font e o antigo diretor Toni Freixa.