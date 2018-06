Fernando Mendes, ex-chefe da claque do Sporting, foi detido esta quarta-feira.

A sede da Juve Leo foi alvo de buscas na noite desta quarta para quinta-feira, sabe aAs operações estarão relacionadas com as quatro detenções feitas ao início da noite, nomeadamente as de Fernando Mendes, ex-líder da claque, e Nuno Torres, condutor do célebre BMW azul que entrou na Academia no dia das agressões.Um forte aparato policial instalou-se no Estádio de Alvalade junto à chamada 'Casinha', as instalações da claque dos leões.