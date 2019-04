Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia investiga assaltos a casas de William Carvalho e Joaquín durante o dérbi

Dois futebolistas do Bétis disputavam o encontro com o Sevilha.

12:58

A polícia espanhola está a investigar os assaltos às residências de William Carvalho e Joaquín, ocorridos no sábado, enquanto os dois futebolistas do Bétis disputavam o encontro com o Sevilha, da 32.ª jornada do campeonato.



Segundo a agência noticiosa EFE, na residência do médio Joaquín, situada em Mairena del Aljarafe, nos arredores de Sevilha, o alarme foi ativado logo depois de os ladrões terem entrado, o que impediu que tivessem levado objetos de valor.



O internacional português William Carvalho, cuja casa, na urbanização na localidade de Camas, também foi assaltada, mas sem que a polícia tenha revelado mais informações, foi titular no dérbi de Sevilha, que o Bétis perdeu por 3-2, enquanto Joaquín entrou aos 61 minutos.



De acordo com o Diario de Sevilla, a investigação está a ser feita pela Polícia Judiciária de Mairena. Ainda não se sabe o que os ladrões conseguiram roubar.