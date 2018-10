Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia russa ameaça deter futebolistas Kokorin e Mamaev

Jogadores agrediram, num café, dois altos funcionários do Ministério do Comércio e Indústria russa.

A polícia russa anunciou esta quarta-feira que vai deter os futebolistas Alexandr Kokorin e Pavel Mamaev, jogadores do Zenit de São Petersburgo e Krasnodar, respetivamente, caso não compareçam voluntariamente para prestar declarações às autoridades.



O porta-voz da polícia moscovita, Yuri Titov, deu a possibilidade aos dois futebolistas para se apresentarem na esquadra até às 18h00 desta quarta-feira, tendo a polícia aberto um processo contra os jogadores por prática de vandalismo, cuja moldura penal pode ascender a vários anos de prisão.



Um vídeo colocado nas redes sociais mostra os futebolistas e os seus acompanhantes a agredirem, num café, dois altos funcionários do Ministério do Comércio e Indústria, um dos quais, Dénis Pak, sofreu um traumatismo cranioencefálico.



O Zenit de São Petersburgo emitiu na terça-feira um comunicado em que se manifesta "indignado" com o comportamento do avançado internacional russo, enquanto o Krasnodar anunciou que suspendeu o contrato de Mamáev, assinalando que vai "adotar todas as sanções possíveis".