Pontapé de Pepe e empurrão de Tabata ao diretor: tudo o que se sabe sobre o Clássico

O relatório do árbitro João Pinheiro sobre os incidentes ocorridos no final da partida entre o FC Porto e o Sporting menciona um pontapé de Pepe a Hugo Viana, sabe oJá no caso de Luís Gonçalves e Tabata, o juiz explica, sabemos, que o primeiro entrou em campo com o objetivo de provocar um conflito com um adversário e que o segundo acabou por empurrar um diretor, ainda que não se tenha referido ao dirigente portista - a imagem é, contudo, clara.Pepe e Tabata podem assim incorrer num castigo pesado, de 2 meses a 2 anos, por agressão a um dirigente.O artigo 145.º do Regulamento Disciplinar da Liga enquadra os castigos possíveis em casos de "agressões praticadas pelos jogadores contra os membros dos órgãos da estrutura desportiva, elementos da equipa de arbitragem, observadores, delegados da Liga Portugal, dirigentes ou delegados ao jogo de outros clubes, agentes de segurança pública, e treinadores."Se o Conselho de Disciplina da FPF considerar a conduta violenta uma agressão e recorrer a este artigo do RD, a pena de suspensão a que Pepe e Tabata ficam sujeitos será "a fixar entre o mínimo de dois meses e o máximo de dois anos e, acessoriamente, com a sanção de multa".João Pinheiro também foi claro a descrever o motivo das expulsões de Marchesín e Palhinha, guarda-redes e médio de FC Porto e Sporting, respetivamente, que viram vermelho após o apito final no último clássico.sabe também que o árbitro da AF Braga detalhou no relatório que o argentino pontapeou um adversário, num claro ato de conduta violenta, tal como o camisola 6 dos verdes e brancos, através de uma estalada.