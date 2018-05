Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porteiro do Sporting disse à GNR que recebeu ordens para deixar entrar BMW na Academia

Nuno Torres era o condutor do veículo que entrou nas instalações leoninas.

16:28

O porteiro das instalações da Academia do Sporting, em Alcochete, disse à GNR que terá recebido ordens para deixar entrar o veículo azul de marca BMW conduzido por Nuno Torres naquelas instalações desportivas.



O CM sabe que o segurança da Academia referiu ter recebido uma chamada do chefe da segurança sportinguista a ordenar a entrada da referida viatura. O veículo foi buscar seis ou sete elementos que invadiram as instalações onde permaneceram após a fuga de outros invasores.



Entretanto, a família de Nuno Torres garante que ele não é cabecilha do ataque à Academia e que é apenas um adepto do Sporting e membro da Juve Leo. Confirmou, contudo, que ele se dirigiu à Academia mais de duas horas após os incidentes onde entrou devidamente autorizado.