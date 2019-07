Portimonense já trabalha para a nova época

O Portimonense deu esta segunda-feira o pontapé de saída para a pré-época 2019/2020, com a realização dos habituais exames médicos e com a primeira sessão de treino (à porta fechada), no Estádio Municipal de Portimão.A formação algarvia, 12ª classificada da última edição do campeonato nacional, tem marcado o estágio de preparação no centro de treinos (Estádio Dois Irmãos) e no Estádio Municipal de Portimão, com o primeiro jogo particular a acontecer no dia 9 de julho (19h00), diante do Wrexham (País de Gales), em casa.Seguem-se Sp. Braga (13), Marítimo (16), os espanhóis do Getafe (19) - a contar para a na Copa Ibérica - e os franceses do Lille (24).Até ao momento, o técnico António Folha conta com o defesa central brasileiro Willyan Rocha (ex-Cova da Piedade), e o médio Paulo Estrela (ex-FC Porto) como reforços confirmados para a próxima temporada.Entretanto, fonte próxima do clube confessou à agência Lusa que estão também confirmadas as transferências de Jorge Vilela (ex-Desp. Aves), Luquinha, Rómulo e Felipe Vieira (todos ex-Londrina, do Brasil), Iury Castilho (ex-Al Fahya, da Arábia Saudita), Stephen Payne (ex-Varzim) e Rodrigo Freitas (ex-Fluminense, do Brasil).De saída estão os defesas Rúben Fernandes (Gil Vicente) e Vítor Tormena (Sp. Braga).