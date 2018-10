Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portimonense na cova depois de bater o Sporting

Depois de baterem o Sporting, algarvios caem na Taça.

Por João Pedro Óca | 06:00

Houve Taça na Cova da Piedade. A vítima (ou o culpado) foi o Portimonense, 15º da Liga, que foi derrotado por 2-1, diante do 15º classificado da II Liga.



Menos de duas semanas depois de ter vencido o Sporting, para o campeonato, por 4-2, o Portimonense mostrou uma imagem completamente diferente, na Taça, e não apresentou argumentos para se superiorizar aos piedenses, que foram mais objetivos.



As palavras de António Folha, treinador dos algarvios, no final do jogo, espelham o dia para esquecer da equipa. "O que aconteceu foi Taça. E aconteceu porque os jogadores quiseram. Ao intervalo disse claramente que eles tinham de dar pelo menos uma imagem diferente à instituição que faz muitos sacrifícios para cumprir com as suas obrigações mas tiveram uma atitude que não pode acontecer", disse o técnico.



O Cova não teve piedade e ganhou a vantagem logo aos nove minutos, por Hugo Firmino. Ainda antes do intervalo (32’), Miguel Rosa, com as costas (!), e após um erro de Ricardo Ferreira, fez o 2-0. Os algarvios reduziram por Dener (62’) e Jackson, perto do fim, podia ter empatado, mas foi perdulário.



PORMENORES

"Primeira parte de luxo"

"Fizemos uma primeira parte de luxo, muito inteligente, enquanto o Portimonense esteve apático", disse Hugo Falcão, treinador do Cova da Piedade.



V. Guimarães vence 7-0

O V. Guimarães derrotou o Valenciano, do campeonato distrital de Viana do Castelo, com golos de Davidson, Boyd, Alexandre Guedes, Mattheus Oliveira, Estupiñán (2) e João Afonso.



11-10 nos penáltis

O Sp. Espinho venceu o Académico de Viseu nos penáltis (11-10), após empate a 2 nos 90 minutos e a 3 no prolongamento.