Portimonense seguro após vitória por 2-1 frente ao V. Guimarães

Algarvios deram um importante passo para garantirem a manutenção na I Liga.

Por Rui Pando Gomes | 09:01

O Portimonense deu ontem um importante passo na caminhada para garantir a manutenção na I Liga, ao vencer o Vitória de Guimarães por 2-1. Os algarvios subiram ao 9º lugar e atingiram a barreira dos 30 pontos na tabela classificativa.



O jogo começou com o Portimonense ao ataque e a falhar dois golos em frente à baliza. Depois de duas derrotas pesadas, os algarvios pareciam estar determinados a voltar às vitórias. E começaram logo aos 17’ a desenhar o triunfo, com Wellington a marcar, após alguma sorte à mistura.

O Vitória de Guimarães, da era José Peseiro, mostrava estar fragilizado mas conseguiu chegar ao empate, após uma grande penalidade marcada por Raphinha aos 29’, na sequência do derrube de Rafael na área.



O jogo ficaria, no entanto, marcado pela expulsão, com vermelho direto, do guarda-redes dos vimaranenses, Douglas, depois de uma saída violenta que mais parecia um golpe de karaté e que atingiu Fabrício. O guardião foi mais cedo para o balneário e o avançado do Portimonense foi para o hospital, com um golpe na coxa direita.



Com a saída de Fabrício, entrou o imparável Pires, que veio a marcar o golo da vitória da equipa algarvia, já na segunda parte, aos 59’. A jogar com apenas dez jogadores, os minhotos fizeram dois remates à baliza, na segunda parte. E foi mesmo o Portimonense que esteve mais perto do terceiro golo.



Fabrício leva 18 pontos e fica fora

Fabrício foi suturado com 18 pontos na coxa direita, no Hospital Particular do Algarve, em Alvor, após ter sofrido um golpe profundo ao ser atingido com a bota do guarda-redes Douglas. O treinador Vítor Oliveira confirmou, no final do jogo, que o jogador "está fora" no próximo jogo.