Portista Aníbal Pinto paga aposta com André Ventura e vai comer melão na CMTV

Comentadores fizeram aposta sobre o clássico e o adepto do FC Porto vai pagá-la esta segunda-feira.

14:01

Pouco depois de terminado o clássico no Estádio do Dragão, um visivelmente satisfeito André Ventura explicou na CMTV como vai cobrar a aposta feita com Aníbal Pinto, comentador afeto ao FC Porto.



A 25 de fevereiro, o advogado que defende os dragões desafiou Ventura: "Se o FC Porto ganhar, como espero, tens de comer um melão inteiro". O benfiquista respondeu de imediato. "Sim, mas se o Benfica ganhar, comes tu um melão inteiro, preparado por mim".



No sábado, André Ventura explicou em direto a Aníbal Pinto como vai cortar o melão. Um preparado que mete presunto e piementa, e que fez o portista garantir que "vem sem jantar" para o programa 'Pé em Riste", na CMTV.



