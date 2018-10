Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portista Mbemba entre os convocados para a seleção do RD Congo

Jogador de 24 anos, que foi contratado esta temporada aos ingleses do Newcastle, conta com três golos em 42 internacionalizações

19:15

O futebolista do FC Porto Mbemba foi convocado pela RD Congo para o encontro com o Zimbabué, da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), anunciaram esta segunda-feira os 'dragões' na sua página oficial.



O defesa do FC Porto está entre os escolhidos de Florent Ibenge para o jogo com a seleção do Zimbabué, em 13 de outubro, referente à terceira jornada do grupo G da fase de apuramento para a edição de 2019 da CAN.



O jogador de 24 anos, que foi contratado esta temporada aos ingleses do Newcastle, conta com três golos em 42 internacionalizações ao serviço da nação africana.



O Zimbabwe partilha a liderança do grupo F juntamente com a República Democrática do Congo, ambos com quatro pontos, enquanto as seleções do Congo e da Libéria somam apenas um.