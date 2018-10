Porto e Guimarães acolhem fase final da Liga das Nações se Portugal vencer grupo

Portugal candidatou-se a organizar a 'final four', juntamente com Polónia e Itália.

Porto e Guimarães vão acolher a fase final da Liga das Nações, em junho de 2019, caso a seleção portuguesa vença o grupo 3 da Liga A, disse esta terça-feira fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Conforme divulgou a UEFA em 9 de março, Portugal candidatou-se a organizar a 'final four', juntamente com Polónia e Itália, as outras seleções do agrupamento, que a seleção das 'quinas' lidera, com seis pontos, contra quatro dos transalpinos e um dos polacos, já relegados à Liga B.

Em caso de triunfo luso no grupo, que poderá ser assegurado em 17 de novembro, com um empate em Itália, ou três dias depois, com um triunfo na receção aos polacos, o Estádio do Dragão, no Porto, e o Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, vão acolher as meias-finais, em 05 e 06 de junho de 2019, e a final e o jogo de atribuição do terceiro lugar, no dia 09.