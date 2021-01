Portugal a todo o gás no Mundial de andebol

Portugal goleou este sábado, no Egito, Marrocos por 33-20 em jogo da segunda ronda do Grupo F do Mundial de andebol, apurando-se para o ‘Main Round’.









A Seleção entrou no jogo a saber que precisava apenas de um empate para garantir o apuramento para a fase seguinte da prova. Na primeira ronda, a equipa marroquina perdeu com a Argélia (23-24), enquanto que a formação lusa bateu a Islândia (25-23).

Portugal entrou mal no jogo e chegou a estar a perder por cinco golos (4-9, aos 18 minutos). Depois, a equipa de Paulo Jorge Pereira melhorou de rendimento e conseguiu empatar o encontro. Ao intervalo registava-se um 12-12.





Na segunda parte, Portugal entrou a todo o gás, acabando por vencer, por 33-20. Em 10 minutos, a Seleção criou uma vantagem de seis golos, permitindo apenas um tento a Marrocos. Resumindo, na segunda meia hora, os portugueses marcaram mais 13 vezes que o conjunto do Norte de África.





No outro jogo do dia a Islândia derrotou (39-24) a Argélia, adversária de Portugal segunda-feira às 17h00, o que coloca a Seleção no topo do Grupo F.