Portugal anuncia convocados para últimos jogos do Mundial2022 em 4 de novembro

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, divulga em 4 de novembro os convocados para os dois últimos jogos da fase de qualificação para o Mundial2022, com República da Irlanda e Sérvia.

Fernando Santos anunciará na Cidade do Futebol, em Oeiras, pelas 12h30, os escolhidos para os jogos em Dublin, em 11 de novembro, às 19:45 (em Lisboa), e no Estádio da Luz, com os sérvios, três dias depois, em 14 de novembro, no mesmo horário.

Portugal tem assegurado um dos dois primeiros lugares do Grupo A, mas ainda discute com a Sérvia, que defronta no último jogo, a vitória no agrupamento e consequente apuramento direto para o Mundial do Qatar.

A seleção portuguesa é segunda classificada do Grupo A, com 16 pontos, menos um do que a líder Sérvia, mas com menos um jogo disputado.

Caso pontue em Dublin, Portugal assumirá a liderança do agrupamento e só precisará de pontuar face à Sérvia para ganhar o grupo e selar a sexta presença consecutiva num Mundial. Perdendo em Dublin, terá de ganhar aos sérvios.

Se acabar no segundo lugar, Portugal terá de disputar os 'play-offs' (meias-finais e final), com os restantes nove segundos classificados e duas equipas qualificadas via Liga das Nações, em março de 2022.

Após a conferência de Fernando Santos, também o selecionador de futebol de sub-21, Rui Jorge, anunciará, no mesmo local, a convocatória para os jogos com o Chipre, fora em 12 de novembro, e em Faro em 16, de qualificação para o Europeu de 2023.