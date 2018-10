Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal bate Bósnia está no play-off do Europeu de Sub 21

Portugal tem como adversário possíveis a Áustria, Grécia ou Polónia, em novembro.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:38

A seleção nacional sub-21 garantiu ontem a passagem ao play-off de apuramento para o Europeu 2019, ao vencer a Bósnia por 4-2, jogo transmitido pela CMTV.



Na última jornada da fase de qualificação, a equipa das quinas conseguiu apurar-se como uma das quatro melhores segundas classificadas, depois de somar 22 pontos no Grupo 8, menos dois do que a líder Roménia. No play-off de acesso ao Europeu, que se realiza em novembro a duas ‘mãos’, Portugal defronta a Grécia, a Polónia ou a Áustria.



No Funchal, a equipa das quinas venceu com nota artística, mas sofreu na 1ª parte. André Horta (20’) deu vantagem, mas antes do intervalo Demirovic empatou. Na 2ª parte, João Félix (53’), Diogo Gonçalves (64’) e Jota (90+1’) garantiram a vitória que coloca Portugal no play-off de acesso ao Euro. Turkes (90+3’) ainda teve tempo de fazer o 4-2 final.



Ambiente foi bonito de se ver

Rui Jorge, selecionador nacional sub-21, agradeceu aos cerca de oito mil portugueses que apoiaram a equipa das quinas, no Funchal. "Tivemos aqui um ambiente de seleção A, foi bonito de se ver. Obrigado a todos", referiu o técnico. Para Rui Jorge, ainda há muito trabalho pela frente. "Não somos uma equipa tranquila. Precisamos de corrigir e melhorar. Mas os nossos jogadores estão de parabéns".