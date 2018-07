Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal bate Itália e está na final do Europeu de hóquei em patins

Seleção vai jogar com a Espanha no torneio disputado na Galiza.

22:39

Portugal venceu este sábado a Itália por 4-2 e está na final do campeonato da Europa de hóquei em patins.



Num jogo em que Portugal esteve em desvantagem por 2-1, a equipa nacional conseguiu o empate pouco antes do fim, obrigando a um prolongamento. No tempo extra, Portugal foi mais forte e garantiu o passaporte para a final, onde vai defrontar a Espanha, a anfitriã do torneio.



Os portugueses abriram o marcador aos 7 minutos, com um golo de Diogo Rafael. A Itália respondeu logo seguida, com Verona a marcar aos 9' e chegou à vantagem aos 21 minutos de jogo por Verona.



Na segunda parte, João Rodrigues restabeleceu o empate aos 29 minutos. No prolongamento, Gonçalo Alves (35') e Rafa (49') selaram a vitória portuguesa.



Os espanhóis bateram a França na outra meia-final, por 8-2.



O Europeu está a ser jogado na Corunha, na Galiza.



(Em atualização)