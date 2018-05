Portugal chumba no teste para o Mundial de futebol

Portugal esteve a ganhar por 2-0 mas permitiu o empate aos tunisinos.

Golo mil para André Silva

André Silva marcou ontem o primeiro golo de Portugal e, ao mesmo tempo, assinou o golo número mil da história da seleção nacional de futebol.

Portugal chumbou no primeiro teste para o Mundial ao consentir um empate (2-2) com a Tunísia (14ª do ranking ), depois de ter estado a ganhar por 2-0, em Braga.É certo que estes jogos particulares visam melhorar rotinas e testar jogadores. Foi o que Fernando Santos fez com a estreia de Rúben Dias. Mas este jogo fez soar o alerta vermelho.A ausência de Cristiano Ronaldo e dos sportinguistas Rui Patrício, Bruno Fernandes e Gelson Martins não justifica este resultado perante um adversário acessível, que não pressionou muito e nem precisou de construir muitas jogadas para fazer dois golos.Portugal entrou bem e o talento individual de jogadores como Quaresma, João Mário e Bernardo Silva fizeram a diferença. O golo de André Silva, após assistência de Quaresma, chegou com naturalidade (22'). Uma marca histórica: golo 1000 de Portugal. A seleção vivia o seu melhor período e João Mário fez o 2-0 com uma 'bomba' de fora da área. Mas, mais uma vez, a seleção não se deu bem com tão preciosa vantagem. Adormeceu. Revelou a sua bipolaridade.Os tunisinos reduziram por Badri, que beneficiou das mudanças operadas por Fernando Santos que retirou rotinas à defesa. E Portugal tremeu.Na etapa complementar, os tunisinos revelaram-se mais agressivos. A equipa de Portugal perdeu gás e criatividade. Bernardo Silva rematou ao poste e João Mário desperdiçou um golo cantado, na melhor jogada do desafio. O empate surgiu através de Youssef.Os tunisinos saem moralizados para o Mundial e Fernando Santos tem motivos para estar preocupado.O jogo de ontem com a Tunísia proporcionou a estreia de Rúben Dias, defesa-central do Benfica, na seleção nacional. Fê-lo, inclusivamente, na condição de titular.