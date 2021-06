Portugal com Bélgica nos 'oitavos' e pode seguir-se Itália e França

A seleção portuguesa de futebol vai disputar os oitavos de final do Euro2020 com a Bélgica, domingo, em Sevilha, e, ultrapassando os 'diabos vermelhos', poderá encontrar a Itália nos 'quartos', em Munique.

Nas meias-finais, em Wembley, o cenário também não é muito favorável, com a possibilidade de um reencontro com a França, com a qual hoje empatou a dois golos, ou um embate face à Espanha, sendo também hipóteses Croácia e Suíça.

Quanto aos possíveis adversários na final, também na 'casa' do futebol inglês, os possíveis oponentes são Alemanha, Inglaterra, Países Baixos, Dinamarca, Suécia, Ucrânia, País de Gales ou República Checa.