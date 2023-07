Portugal com cinco vagas asseguradas a um ano dos Jogos Olímpicos de Paris

Portugal tem, a um ano do arranque dos Jogos Olímpicos Paris2024, cinco vagas asseguradas, com destaque para a natação, com quatro nomes com 'passaporte' para a capital francesa.

O destaque entre os apurados é, para já, Diogo Ribeiro, que na segunda-feira se sagrou vice-campeão mundial de 50 metros mariposa, prova que, contudo, não faz parte do programa olímpico.

O nadador do Benfica, de apenas 18 anos, já conseguiu mínimos nos 50 e 100 metros livres e nos 100 metros mariposa para os Jogos Olímpicos Paris2024, que se realizam entre 26 de julho e 11 de agosto do próximo ano.

A última adição à lista de apurados foi João Costa, que, com um novo recorde nacional (53,71 segundos), garantiu, também na segunda-feira nos Mundiais de Fukuoka (Japão), a presença nos 100 metros costas.

Camila Rebelo (200 metros costas) e Miguel Nascimento (50 metros livres) são os outros nadadores com mínimos para Paris2024.

Graças ao ranking da World Surf League, Teresa Bonvalot sabe que vai estar pela segunda edição consecutiva na prova de surf nos Jogos Olímpicos, que em 2024 se vai disputar na Polinésia Francesa.

Teresa Bonvalot, de 23 anos, é mesmo a única atleta com lugar garantido para já em Paris2024 com experiência olímpica, uma vez que os quatro nadadores vão fazer a estreia.

No atletismo, com o ranking a dar 50% das vagas e as restantes a serem ocupadas por atletas com mínimos, só em 30 de junho de 2024 se saberá a lista definitiva de apurados.

Contudo, Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e Isaac Nader, nos 1.500 metros, já alcançaram a marca de qualificação exigida pela World Athletics.

Portugal ainda está longe dos 92 atletas apurados para Tóquio2020 e também para o Rio2016, mas muitas modalidades apenas se decidem mais perto da data dos Jogos Olímpicos, com outras a terem agora momentos de qualificação, como a vela e o tiro com armas de caça.

Ao nível das modalidades coletivas, o andebol ainda está na luta por uma segunda presença consecutiva, o basquetebol vai disputar uma pré-qualificação para o torneio de qualificação, enquanto o futebol ficou fora da luta.