Portugal com dois top-10 no último dia da Taça do Mundo de paraciclismo

Portugal fechou esta segunda-feira a participação na Taça de Mundo de paraciclismo de Huntsville, nos Estados Unidos, com um sexto e um sétimo lugares, nas provas de fundo de C1 e C2, através de Bernardo Vieira e Telmo Pinão, respetivamente.

Na categoria C1, Bernardo Vieira cumpriu os 72,6 quilómetros de percurso em 2:02.18 horas, ficando em sexto lugar, a 56 segundos do vencedor, o espanhol Ricardo Ten Argiles.

O pódio foi completado com o norte-americano Aaron Keith e o brasileiro Carlos Alberto Soares.

Já em C2, na mesma distância, Telmo Pinão terminou na sétima posição, concluindo em 1:52.27, mais 5.05 minutos do que o primeiro classificado, o francês Alexandre Leaute.

O belga Ewoud Vromant ficou com a medalha de prata e o grego Nokolaos Papangelis com o bronze.

Este domingo, Luís Costa, na categoria H5, terminou em sexto, em 1:58.53, a 4.54 minutos do vencedor, que foi o neerlandês Mich Valize.

Também no domingo, Flávio Pacheco, em H4, terminou a prova na 14.ª posição, com 1:55.10, mais 10.42 minutos do que Jonas Van de Steene, igualmente dos Países Baixos.