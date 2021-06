Portugal tem encontro marcado com a Bélgica nos oitavos de final. O decisivo jogo está agendado para domingo, dia 27, às 20h00, no Estádio La Cartuja, em Sevilha.





A seleção nacional vai enfrentar o 1º classificado do Grupo B, que venceu os três jogos. Com apenas um golo sofrido, a defesa capitaneada pelo benfiquista Vertonghen é das menos batidas deste Europeu. Do mesmo modo que o ataque é o 2º mais eficaz, com 7 golos (tantos como a Itália) e só atrás da Holanda.