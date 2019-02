Portugal com Escócia e Finlândia na 'corrida' ao Euro2021 de futebol feminino

Seleção portuguesa de futebol feminino reencontra ambas as seleções no apuramento para o Euro2021 de Inglaterra...

Por Lusa | 13:42

A seleção portuguesa de futebol feminino reencontra a Finlândia e a Escócia no apuramento para o Euro2021 de Inglaterra, num grupo E que conta ainda com Chipre e Albânia, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira em Nyon (Suíça).

Portugal, 32.º no 'ranking' da FIFA, entrava no sorteio realizado na sede da UEFA inserido no terceiro pote e, entre os mais difíceis adversários, que integravam os potes 1 e 2, conseguiu 'fugir' aos 'tubarões', como Alemanha, França, Inglaterra ou Holanda, atual campeã europeia.

A Escócia, a seleção menos cotada do pote 1, 20.ª da hierarquia mundial, foi adversária de Portugal no Europeu realizado na Holanda, em 2017, para o qual Portugal conseguiu qualificar-se pela primeira vez.