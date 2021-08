Portugal começa Seis Dias de Enduro no sétimo lugar

A seleção portuguesa começou com um sétimo lugar os Seis Dias Internacionais de Enduro, cuja 95.ª edição arrancou hoje, em Itália.

A equipa lusa, que compete no Troféu Mundial, concluiu o primeiro dia de prova com o tempo de 2:34.40,73 horas, a 7.16,02 minutos dos líderes, precisamente os italianos.

Portugal participa com quatro pilotos (Gonçalo Reis, Rui Gonçalves, Luís Oliveira e Diogo Ventura), contando para efeitos de classificação a soma dos resultados dos três elementos melhor classificados.

Neste primeiro dia, com seis especiais disputadas, a seleção nacional perdeu já Gonçalo Reis, forçado a desistir.

Nos juniores, Rodrigo Luz, Gonçalo Sobrosa e Renato Silva estão no oitavo lugar, a 10.00,58 minutos dos líderes, que também são os italianos.

No troféu feminino, o domínio foi da equipa norte-americana, com Portugal a começar no quarto lugar, com Rita Vieira, Joana Gonçalves e Bruna Antunes a ficarem a 5.48,01 minutos do primeiro lugar.

A 95.ª edição dos International Six Days Enduro (ISDE), denominados os jogos olímpicos da modalidade, disputa-se até ao próximo domingo na Lombardia, em Itália, depois de ,em 2020, a prova não se ter realizado devido à pandemia de covid-19.

Portugal já acolheu a prova por três vezes, em 1999 (Coimbra), em 2009 (Figueira da Foz) e em 2019 (Portimão).