Portugal conquista medalha de prata em equipas mistas no judo nos Jogos Europeus

Portugal conquistou na tarde desta terça-feira a medalha de prata na prova por equipas mistas de judo, nos Jogos Europeus em Minsk, elevando para nove os pódios que soma nesta edição da competição.A equipa portuguesa, composta por Anri Egutidze (-90 kg), Jorge Fonseca (+90 kg), Jorge Fernandes (-73 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Rochele Nunes (+70 kg) e Telma Monteiro (-57 kg), foi derrotada pela Rússia na final por 4-3.Portugal chegou a liderar por 3-0, com vitórias de Timo, Egutidze e Nunes, mas depois deixou-se empatar com as derrotas de Telma, Fonseca e Fernandes.Para o desempate a categoria sorteada foi... a de Jorge Fernandes, precisamente vindo do combate anterior, onde o adversário russo tinha naturalmente saído por 'cima'. Cansado, ainda deu réplica, mas acabou derrotado.