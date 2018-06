Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal consegue triunfo moralizador frente à Argélia

Cristiano Ronaldo voltou e liderou a equipa numa vitória fácil no derradeiro teste para o campeonato do mundo da Rússia.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Portugal obteve esta quinta-feira um triunfo moralizador, por 3-0, no derradeiro teste antes da partida para o Campeonato do Mundo, no qual tem a estreia marcada para o dia 15 frente à poderosa Espanha.



A seleção portuguesa, já com Cristiano Ronaldo a titular, foi sempre a melhor equipa em campo. Aliás, só a presença de CR7 transforma a equipa. Dá-lhe mais agressividade, talento, velocidade e profundidade. Golos também. Ontem foram três, mas podiam ter sido mais.

A missão foi cumprida. Portugal ganhou fácil, não houve lesões e levou da Luz um banho de carinho. Os portugueses estão com a equipa e as clubites ficaram de lado. Rui Patrício, que rescindiu com o Sporting e está sem clube, mereceu aplausos.



Certo é que Portugal entrou com tudo no jogo. No primeiro minuto ficou clara a vontade de resolver a partida. Há talento e craques na Argélia, mas não há uma equipa e isso notou-se nas dificuldades em defender e a sair a jogar.



A seleção nacional entrou pressionante. O capitão estava de volta e queria uma vitória no jogo 150. E esteve muito perto do golo, num livre à entrada da área, em que Moutinho acabou por desperdiçar na recarga. CR7 ainda marcou um golo, mas foi anulado num fora de jogo muito duvidoso.



A equipa de Fernando Santos mostrava um futebol pressionante e fluido. Os movimentos compactos criaram grandes problemas para a Argélia sair com a bola da defesa. O tridente de Portugal, com Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo, fez estragos.

O primeiro golo surgiu num passe a rasgar de William Carvalho para Bernardo Silva assistir Gonçalo Guedes.

O golo libertou ainda mais a equipa. E Bruno Fernandes mostrou-se a Fernando Santos com um golo, de cabeça, após cruzamento de Ronaldo.



Na etapa complementar, Portugal continuou a ser a melhor equipa. As substituições retiraram acutilância e o resultado confortável fez os jogadores retirarem o pé, de forma a evitarem lesões que pudessem comprometer a presença no Mundial da Rússia.

No entanto, a equipa manteve os corredores muito ativos. Raphael Guerreiro ainda assistiu Guedes para o 3-0, antes de ser substituído.

Já com a equipa com profundas alterações, João Mário viu um golo anulado pelo VAR. Um golo que traduziria um resultado mais justo, tal a supremacia evidenciada por Portugal.



ANÁLISE

A força de CR7

Cristiano Ronaldo é o motor desta equipa. Com ele, todos sobem de rendimento e acrescentam mais ao coletivo. Lidera pelo exemplo e ontem até ajudou a defender. No ataque, é objetivo e sempre com a baliza na mira. Assistiu Bruno Fernandes num golo.



Argélia tenrinha

Fernando Santos esperaria certamente mais oposição. Os argelinos revelaram-se tenrinhos, sem pressão e sem vontade de jogar. O tridente ofensivo Mahrez, Slimani e Brahimi não teve bola e por isso pouco ou nada incomodou Rui Patrício.



Arbitragem fraca

O inglês teve uma arbitragem fraca, primeiro ao anular um golo a Cristiano Ronaldo por um fora de jogo e, depois, a deixar passar em claro um agarrão de Slimani a Pepe para penálti. Afinal havia vídeo-árbitro e até anulou um golo a João Mário.