A seleção nacional de futebol de praia entrou com o pé direito na Superfinal da Liga Europeia. Portugal venceu esta quinta-feira a Ucrânia por 7-5, na Figueira da Foz. O jogo foi transmitido em direto na CMTV.









A equipa das quinas entrou em campo disposta a fazer esquecer a fraca prestação no Mundial. Logo no primeiro minuto, Jordan Santos marcou. No segundo tempo, os bicampeões dilataram a vantagem. Léo Martins, de penálti, apontou o 2-0 e Jordan Santos, atual melhor jogador do mundo, fez o terceiro através de um livre de longa distância.





Leia também Portugal na Superfinal da Liga Europeia de futebol de praia com nova goleada Entretanto, a seleção nacional adormeceu. Voitenko, Korniichuk e Pashko empataram o jogo. Aos 22’, Léo Martins devolveu a vantagem à seleção nacional. Pashko ainda restabeleceu a igualdade, mas Léo Martins respondeu com mais dois golos. Perto do final, Shcherytsia deu esperança aos ucranianos e Jordan Santos acabou com as dúvidas (7-5).

Esta vitória coloca Portugal numa boa posição para passar à final (domingo) e conquistar o troféu pela 8ª vez. A seleção divide a liderança do grupo A com a Itália (três pontos). A Ucrânia e a Suíça têm zero pontos.

Seleção feminina perde



A seleção portuguesa feminina de futebol de praia perdeu ontem na estreia da Superfinal da Liga Europeia, por 3-2 frente à Inglaterra, em jogo do grupo I, na Figueira da Foz.





Jogos da Superliga







Leia também Portugal entra a vencer na primeira etapa da Liga Europeia de futebol de praia O conjunto de Mário Narciso joga esta sexta-feira (18h30) frente à Suíça e amanhã (15h45) diante da Itália. Todos os jogos serão transmitidos em direto na CMTV.

"Foi um jogo muito físico"

Foi um jogo muito físico. A equipa da Ucrânia é muito forte fisicamente, taticamente também são fortes. O jogo com a Suíça será diferente”, disse ontem Mário Narciso, selecionador nacional de futebol de praia.