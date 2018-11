Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal defronta a Polónia em futebol sub-20 em preparação para o Campeonato do Mundo

Partida disputa-se no Estádio do Algarve.

16:57

A seleção portuguesa defronta a Polónia, às 17 horas, no Estádio do Algarve, num jogo de preparação para o Campeonato do Mundo, com transmissão em direto na CMTV.



Portugal mede forças com a comitiva polaca que é o país anfitrião do Campeonato do Mundo de sub-20, que se realiza entre 23 de maio e 15 de junho de 2019.