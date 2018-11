Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal perde ao intervalo por 3-0 e complica chegada ao europeu sub21 de futebol

16:56

A Seleção Nacional de sub-21 está a perder por 3-0 contra a Polónia no Municipal de Chaves ao intervalo. Portugal precisa de empatar a partida para marcar presença no Europeu 2019.



Portugal procura garantir a presença na fase final do Europeu depois de ter vencido na Polónia por 0-1.