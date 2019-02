Portugal defronta Coreia do Sul, Argentina e África do Sul no Mundial de sub-20

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo de sub-20 realiza-se na Polónia, entre 23 de maio a 15 de junho.

Portugal vai defrontar Coreia do Sul, Argentina e África do Sul no grupo F do Mundial2019 de futebol de sub-20, ditou este domingo o sorteio da prova que vai decorrer na Polónia.

A seleção nacional, que tem dois títulos da categoria, conquistados em 1989, na Arábia Saudita, e 1991, em Portugal, estreia-se na prova diante da Coreia do Sul, no dia 25 de maio, seguindo-se os embates com Argentina, a 28 de maio, e África do Sul, a 31 de maio, sempre na cidade de Bielsko-Biala.

