Portugal e Itália disputam jogo particular de Sub 21

Jogo de preparação entre duas das melhores equipas da Europa tem transmissão em direto na CMTV.

17:30

12' - GOLO DE Portugal - Diogo Jota abre o marcador em jogada rápida do ataque português.





Portugal recebe esta sexta-feira a Itália para um jogo particular no escalão de Sub 21, que acontece no Estoril. O jogo tem transmissão em direto e em exclusivo na CMTV.



A partida arranca pelas 17h30 desta sexta-feira.



Rui Jorge espera um "bom teste"

O selecionador de futebol de sub-21, Rui Jorge, admitiu na antevisão do Portugal-Itália que o encontro particular vai ser um "bom teste", que se enquadra dentro da exigência dos jogos do Campeonato da Europa, em 2019.



Os transalpinos são precisamente os organizadores da prova de seleções a realizar no próximo ano e o desafio de sexta-feira será para "situar" a equipa sub-21 das 'quinas' num patamar mais exigente, segundo o selecionador.



"Sabemos que é, com certeza, um dos principais candidatos, pela experiência dos seus jogadores e da qualidade do seu treinador. Espero um bom jogo e um bom teste para perceber onde nos situamos, à procura daquilo que queremos encontrar numa fase final", começou por referir Rui Jorge, em conferência de imprensa.



O jogo particular entre a seleção portuguesa de futebol de sub-21 e a congénere da Itália, anfitriã do próximo Europeu, está marcado para sexta-feira, às 17h30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.