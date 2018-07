Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal defronta Suíça na segunda partida do Europeu de Hóquei

Ambas estrearam-se a vencer na prova que decorre na Corunha, em Espanha.

08:31

A seleção portuguesa de hóquei em patins cumpre esta segunda-feira o segundo jogo do Europeu, ao defrontar a Suíça, equipas que se estrearam com um triunfo na estreia na prova, que decorre na Corunha, em Espanha.



Depois de ter goleado no domingo Andorra por 11-0, na sua estreia no grupo A da competição, a equipa portuguesa, que defende o título europeu, mede forças com os helvéticos, que na ronda inaugural venceram a Áustria por 5-1.



No outro encontro da segunda jornada, a França, que folgou na primeira jornada, vai defrontar Andorra, folgando a seleção austríaca.