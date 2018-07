Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal derrotado pela Ucrânia no futebol de praia

Seleção Nacional perde por 4-3. Primeira derrota da qualificação.

Por Luís Magalhães | 11:54

A Seleção Nacional de futebol praia perdeu, pela primeira vez, na fase de qualificação para a Superfinal Europeia, por 4-3 frente à Ucrânia, em jogo realizado na Nazaré e que teve transmissão na CMTV.



A seleção ucraniana entrou forte, de tal forma na partida, que no pontapé de saída inicial enviou a bola ao poste da baliza lusa. Depois fez o 1-0 por Pachev. No final do 1.º período, Portugal perdia por 2-1. No 2.º período, a Ucrânia rapidamente chegou ao 4-1. O melhor que a Seleção Nacional conseguiu fazer foi reduzir para 4-2, numa excelente jogada, concluída por Leo Martins.



No último período, a equipa das quinas fez tudo para tentar dar a volta ao resultado, no entanto, apenas conseguiu reduzir para 4-3, através de um penálti convertido por Jordan. "Foi um jogo viril frente a uma das melhores equipas da Europa, como já estávamos à espera. Tivemos ocasiões mais que suficientes para obter outro resultado, mas acabámos por perder o encontro.", disse no final o selecionador Mário Narciso. Este domingo Portugal defronta a Espanha (19h00) em direto na CMTV.