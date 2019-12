Portugal sagra-se campeão mundial de futebol de praia

Portugal sagrou-se este domingo campeão mundial de futebol de praia, ao vencer a Itália por 6-4, em Assunção (Paraguai), repetindo os êxitos de 2015 e 2001.O ano 2019 acaba assim por ser o melhor de sempre para a seleção das quinas, que já havia sido campeã da Europa e conquistado a medalha de ouro nos II Jogos Europeus.A equipa das quinas entrou melhor no jogo, mas foi a seleção transalpina que se colocou em vantagem. No primeiro remate de perigo dos italianos, Zurlo não falhou o alvo. Ainda no primeiro período, Portugal respondeu por Léo Martins, que restabeleceu a igualdade.Cambalhota no marcador no segundo período com Jordan Santos, o melhor jogador do Mundo, a fazer o 2-1. Minutos depois, André Lourenço estreou-se a marcar no Mundial, e fez o 3-1. O resultado já era confortável, mas Jordan Santos bisou e fez o 4-1, na cobrança de um livre.Antes do fim do último período, os pupilos de Mário Narciso voltaram a marcar por Léo Martins e Jordan Santos, golos que permitiram sempre gerir a vantagem, apesar da réplica final dos italianos. Jordan Santos foi a grande figura do jogo.