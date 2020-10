Portugal e Espanha anunciam candidatura à organização do Mundial'2030

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), assinaram um protocolo para impulsionar a candidatura conjunta dos dois países à organização do Mundial'2030. O encontro aconteceu esta quarta-feira em Alvalade, antes do particular entre as duas seleções.De acordo com a FPF, forma estabelecidas "estratégias comuns e plataformas de cooperação a nível técnico e de organização de eventos desportivos". "As duas federações prometem unir esforços também em diversas áreas, tais como responsabilidade social e na troca de experiências e conhecimentos", pode ler-se no comunicadoDe acordo com a 'Marca', os primeiros-ministros de Portugal (António Costa) e Espanha (Pedro Sánchez) apoiam esta candidatura à organização do Mundial'2030, prevendo-se que o Santiago Bernabéu seja o palco da final.A escolha do organizador será feita em 2024 e, para já, Portugal/Espanha deverão ter a concorrência de Marrocos e Uruguai/Argentina/Paraguai/Chile.