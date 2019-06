Portugal e Espanha estudam candidatura conjunta para o Mundial de 2030

Portugal e Espanha estão a analisar a possibilidade de organizarem em conjunto o Mundial de 2030.Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol confirma que o processo já está em curso."A Federação Portuguesa de Futebol e a Real Federação Espanhola de Futebol realizaram uma série de reuniões nas últimas semanas e confirmam que vão iniciar juntas um vasto processo de análise sobre a possibilidade de apresentar uma candidatura conjunta para a organização do Campeonato do Mundo de 2030", pode ler-se, referindo ainda que "os governos dos dois países estão a par deste processo e serão obviamente cruciais nos próximos desenvolvimentos".Se esta parceria avançar, só três estádios em Portugal poderão receber jogos do Mundial: Luz, Dragão e José Alvalade.No entanto, só a habitual casa do Benfica pode receber encontros a partir dos quartos de final por causa da lotação (65 mil), a menos que haja obras de expansão nos outros.Está fora de hipótese a construção de outro recinto, fez saber a FPF.