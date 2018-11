Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal é sexto no ranking da FIFA

Seleção lusa protagonizou a única alteração no top 10, numa classificação liderada pela Bélgica que está a perder terreno.

Por Sara Guterres | 08:55

Portugal subiu ao sexto lugar do ranking mundial da FIFA.



A seleção das quinas, que completou a fase de grupos da Liga das Nações sem qualquer derrota, beneficiou da queda do Uruguai (que desceu do sexto para o sétimo posto) e está agora com 1614 pontos, atrás da Croácia (quarta) e da Inglaterra (quinta).



Na linha da frente continua a Bélgica, com 1727 pontos, mais um do que a França (segunda classificada). Ambas perderam pontos, mas mantêm uma vantagem significativa sobre o Brasil, que fecha o pódio, com 1676 pontos.



A seleção canarinha atenuou a diferença em relação às primeiras classificadas, ao recuperar sete pontos.



Mas, no top 50 do ranking, é Marrocos que se destaca: subiu sete postos e ocupa atualmente a 40ª posição. Já a Rússia surpreendeu pela negativa.



A anfitriã do mundial caiu sete lugares e está agora no 48º posto.



PORMENORES

Burkina Faso desce

A seleção do Burkina Faso, orientada pelo português Paulo Duarte, desceu quatro lugares e segue na 61ª posição do ranking mundial da FIFA.



Irão subiu uma posição

O Irão, treinado por Carlos Queiroz, subiu uma posição e ocupa o 29º posto. É a seleção asiática mais bem classificada, à frente da Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, que manteve o 53º lugar.