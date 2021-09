Portugal é tricampeão na Liga Europeia de futebol de praia

A seleção derrotou a Bielorrússia, na Superfinal, por 7-4, num encontro disputado na praia de Buarcos, na Figueira da Foz, e que teve transmissão em direto na CMTV.



Portugal conquistou ontem, pela terceira vez consecutiva (oitava vez na história), a Liga Europeia de futebol de praia.A seleção derrotou a Bielorrússia, na Superfinal, por 7-4, num encontro disputado na praia de Buarcos, na Figueira da Foz, e que teve transmissão em direto na CMTV.

A equipa portuguesa fez uma exibição avassaladora e no final do segundo período já vencia por 5-0. Depois permitiu uma ligeira reação à Bielorrússia na última parte do encontro.



Léo Martins e Jordan Santos foram as grandes figuras de uma Seleção que volta à senda das vitórias, depois de no Mundial do passado mês não ter ultrapassado a fase de grupos da competição que tinha ganho em 2019.



“É um feito único e histórico!”, escreveu Fernando Gomes, líder da FPF, no site da Federação.





pormenores



“Alegria imensa”



“É uma alegria enorme. Tive muitos contratempos na minha recuperação. Estive um ano e meio sem poder ajudar os meus colegas”, disse Jordan.





Léo Martins foi o melhor



O pivô luso-brasileiro foi eleito o melhor jogador da Superfinal da Liga Europeia.