Portugal entra a vencer no Europeu de futsal de Síndrome de Down

Na primeira jornada da competição, a selecção das quinas venceu a campeã do mundo Itália por 5-3.

11:17

A seleção portuguesa de futsal de Síndrome de Down começou da melhora forma a primeira edição do Campeonato da Europa FIFDS, que se está a disputar na cidade italiana de Terni.



Na primeira jornada da competição, a equipa das "quinas" defrontou a equipa que havia batido Portugal na final do Campeonato do Mundo de 2017, a Itália. Mas, mesmo a jogar em casa, a squadra azurra perdeu frente a uma inspirada seleção nacional por 5-3.



O jogo foi marcado pelos bis de César Morais e Ricardo Pires e pelo golo de Luís Gonçalves.



De acordo com a Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Intelectual, Portugal irá ainda jogar, esta quarta-feira, duas vezes com a Turquia (9h00 e 18h00) e novamente com a Itália (10h00), numa tripla jornada que decidirá os apurados para a fase a eliminar.



Portugal venceu por 5-3, com os remates certeiros da formação das quinas a serem apontados por César Morais e Ricardo Pires, ambos por duas vezes cada, e Luís Gonçalves uma ocasião.