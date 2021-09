Portugal está na final da Liga Europeia de futebol de praia

Este domingo, pelas 18h00 e com transmissão em direto na CMTV, a equipa portuguesa vai defrontar a Bielorrússia, que conquistou o primeiro lugar do grupo 1.



Portugal está na final da Liga Europeia, depois de ontem ter derrotado a Itália, por 6-3, nas areias da praia de Buarcos (Figueira da Foz).Este domingo, pelas 18h00 e com transmissão em direto na, a equipa portuguesa vai defrontar a Bielorrússia, que conquistou o primeiro lugar do grupo 1.

A seleção, sempre com o apoio do público, marcou logo aos 2’ por Jordan, num livre direto potente. A equipa transalpina reagiu e conseguiu equilibrar. Giordani (9’) empatou. No segundo tempo, Portugal voltou a marcar nos primeiros minutos, com Léo Martins a faturar.



A Itália também teve vários situações de golo, mas Gori acertou no poste e Elinton Andrade foi negando as investidas do adversário. No derradeiro período, Léo Martins aumentou para 3-1 e deixou alguma margem de conforto para a equipa nacional. Miguel Pintado viria a dilatar ainda mais o marcador, num golo muito festejado, e Jordan faria o 5-1.



A formação transalpina reduziu por Zurzo (bis), com Bruno Torres (35’), pelo meio, também a faturar.





A Bielorrússia venceu ontem a Polónia por 3-1 e garantiu presença no jogo decisivo com Portugal.



300 jogos de Torres



O português Torres fez ontem a 300 internacionalização por Portugal e marcou um dos golos da equipa. “Foi um momento muito emotivo”, disse o fixo no final do encontro.





Triunfo histórico



A seleção feminina de futebol de praia alcançou ontem um feito histórico ao vencer pela primeira vez na Liga Europeia. Portugal derrotou a Rep. Checa (5-2).







“Fizemos um jogo muito completo"

“Fizemos um grande jogo, muito completo. Tivemos mérito em perceber as virtudes e as lacunas do adversário. Conseguimos quase sempre neutralizar os pontos fortes da Itália”, disse o selecionador Mário Narciso.