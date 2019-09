Portugal estreia-se com vitória sobre Turquia na Liga Europeia de futebol de praia

Um 'hat-trick' de Von foi determinante para a seleção portuguesa de futebol de praia se estrear no grupo 2 da Superfinal da Liga Europeia com uma vitória por 9-5 sobre a congénere turca.O início forte de Portugal assegurou-lhe uma vantagem de 3-0 à passagem do sexto minuto do primeiro período, com golos de Von, Leo Martins e Bê Martins, mas a equipa parece ter descansado sobre essa vantagem e permitiu que os turcos recuperassem e chegassem ao final desse mesmo período em desvantagem de um golo (4-3).No segundo período, os turcos chegaram aos 4-4 e 5-5, altura em que 'soaram os alarmes' na equipa lusa, que só parou com 9-5, marcando mais quatro golos, dois de Belchior e dois de Von.No outro jogo da tarde, do grupo 2, a Itália venceu a Ucrânia por 5-4.