Portugal fecha com 12 medalhas os Mundiais de atletismo para atletas com síndrome de Down

Portugal fechou esta quinta-feira com 12 medalhas individuais e o quarto lugar na classificação por nações, os Mundiais de atletismo IAADS para atletas com síndrome de Down, que decorreram na República Checa.

Com uma representação de oito atletas, Portugal, que esta quinta-feira conquistou duas medalhas, saindo da competição com um total de 12: três de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.

Na classificação coletiva por nações, Portugal terminou na quarta posição, com 157 pontos, a 26 da Polónia, que foi terceira classificada.

Em Nymmburk decorrem também os Mundiais de ténis de mesa ITTADS, competição na qual os portugueses João Soldado Gonçalves, João Miguel Gonçalves e Pedro Azevedo garantiram esta quinta-feira o apuramento para os quartos de final.