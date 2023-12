Portugal fecha o ano com 12 lugares garantidos nos Jogos Paralímpicos Paris2024

Portugal vai fechar o ano de 2023 com 12 atletas, de cinco modalidades, qualificados para os Jogos Paralímpicos Paris2024, depois de esta terça-feira a Federação Internacional de Boccia (BISFED) ter confirmado o apuramento da equipa lusa de BC1-BC2.

De acordo com o Comité Paralímpico de Portugal (CPP), a qualificação da equipa BC1-BC2 lusa "foi assegurada por via da posição no ranking mundial de 2023 que garantiu lugar em Paris2024 para as quatro equipas com melhor pontuação, excluindo-se os campeões regionais".

"A BISFED informou ainda que o par BC3 e o par BC4 portugueses de boccia irão disputar o torneio de qualificação paralímpica, a decorrer de 22 a 28 de março de 2024, em Coimbra", acrescenta o CPP.

A equipa BC1-BC2 será composta por três atletas, integrando obrigatoriamente pelo menos um atleta de cada classe (BC1 e BC2) e pelo menos um atleta de cada género (masculino e feminino).

A qualificação da equipa de boccia BC1-BC2 aumentou para 12 o número de atletas com presença garantida nos Jogos Paralímpicos Paris2024, que decorrerão entre 28 de agosto e 8 de setembro.

Além do boccia, Portugal tem mais quatro representantes no atletismo, dois na natação, dois na canoagem e um no ciclismo.

Todas as vagas asseguradas são não nominais e serão atribuídas aos atletas mediante critérios de seleção definidos por cada uma das federações de modalidade, em articulação com o CPP.