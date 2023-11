Portugal garante vaga na prova de trampolim individual masculino nos Jogos Olímpicos Paris2024

Portugal garantiu este sábado uma vaga na prova de trampolim individual masculino dos Jogos Olímpicos Paris2024, depois de Pedro Ferreira e Gabriel Albuquerque terem assegurado presença na final da modalidade dos Campeonatos do Mundo de ginástica, em Birmingham, em Inglaterra.

Apesar de estar representado por dois ginastas na final, agendada para domingo, Portugal teve apenas direito a uma quota para os Paris2024, tal como a China e o Japão, que também contarão com dois representantes na prova decisiva dos Mundiais.

Com o exercício pontuado em 59.890, Pedro Ferreira foi sexto classificado na qualificação dois, um lugar à frente de Gabriel Albuquerque, que terminou em sétimo, com 59.870 pontos.



Pela primeira vez na história, Portugal tem dois ginastas numa final de um Campeonato do Mundo na categoria de trampolim individual.





Esta é a 21.ª quota da equipa de Portugal nos Jogos Olímpicos Paris2024.