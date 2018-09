Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal organiza primeiro Europeu de futsal feminino

Campoeonato vai decorrer em Gondomar. Proposta de Espanha foi derrotada.

12:12

Gondomar vai receber a fase final do primeiro Europeu de futsal feminino, em fevereiro de 2019, decidiu hoje o Comité Executivo da UEFA, reunido em Nyon, na Suíça.



Portugal era um dos dois candidatos a receber a prova, derrotando a proposta da federação espanhola.



Além de Portugal, também se apuraram para a fase final a Espanha, a Rússia e a Ucrânia, com as meias-finais a disputarem-se a 14 e 15 de fevereiro e a final a 17.



Este será o segundo Europeu que se vai disputar no Multiusos de Gondomar, depois do campeonato de seniores masculino em 2007.