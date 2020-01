Portugal perde frente à Eslovénia no Europeu de andebol e falha acesso às meias-finais

Portugal perdeu esta terça-feira frente à Eslovénia, no Europeu de andebol, falhando o acesso às meias-finais.



Na segunda parte do encontro, Portugal sentiu a pressão e esteve vários minutos sem conseguir concretizar, ao passo que a Eslovénia não se deixou desconcentrar, tendo vencido com cinco golos de vantagem sobre a equipa portuguesa, que ao intervalo estava na fernte do marcador, por 15-14.