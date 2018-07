Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal perde título europeu de hóquei em patins

Seleção portuguesa falhou o 22º título europeu da história ao perder com a Espanha por 6-3.

Portugal foi este domingo derrotado pela Espanha por 6-3, na final do Campeonato Europeu, num jogo em que a equipa de Luís Sénica foi castigada pela ineficácia.



Na Corunha, o campeão em título até entrou a ganhar, com um golo de Gonçalo Alves, aos 3 minutos. A Espanha respondeu de imediato e empatou logo de seguida com um golo de Adroher, aos 5’. Font (7’) e Lamas (21’) levaram a Espanha com uma vantagem de 3-1 para o intervalo.



Na segunda parte, Alabart (32’) e Bargalló (35’) dilataram o resultado para 5-1. Portugal reduziu por João Rodrigues (38’) para 5-2, mas a Font (42’) bisou e fez o sexto dos espanhóis. J



oão Rodrigues também viria a bisar (49’) e fez o resultado final do encontro (6-3). Com esta derrota, Portugal falhou assim a conquista do 22º Campeonato Europeu da sua história (seleção com mais títulos), enquanto a Espanha arrecadou o 17º título.