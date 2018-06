Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal realiza segundo treino na Rússia

Equipa portuguesa chegou no sábado ao país onde se vai realizar o Mundial 2018.

08:10

A seleção portuguesa de futebol realiza esta segunda-feira o segundo treino na Rússia, tendo em vista a estreia no Mundial2018, marcada para sexta-feira, frente à Espanha.



A equipa das 'quinas' vai treinar a partir das 10h30 locais (08h30 em Lisboa), no centro de treinos do FC Saturn, em Kratovo, a cerca de 50 quilómetros a sudeste de Moscovo, numa sessão que terá os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



O apronto, no qual o selecionador Fernando Santos deverá contar com os 23 jogadores convocados, vai ser antecedido de uma conferência de imprensa, marcada para as 10h00 (08h00).



Portugal chegou no sábado à Rússia e realizou o primeiro treino no domingo, numa sessão totalmente aberta à comunicação social e a cerca de 300 convidados das autoridades locais.



A equipa das 'quinas' vai estrear-se no Mundial2018 frente à Espanha, na sexta-feira, em Sochi, no primeiro jogo do Grupo B, seguindo-se desafios com Marrocos, a 20 de junho, em Moscovo, e Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk.



Nos três jogos de preparação efetuados nas duas últimas semanas, Portugal empatou 2-2 com a Tunísia, em Braga, e 0-0 com a Bélgica, em Bruxelas, e venceu a Argélia por 3-0, em Lisboa.