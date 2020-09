Portugal recebe Croácia na Liga das Nações com Ronaldo em dúvida

Portugal começa este sábado a defender o título da Liga das Nações de futebol com a receção à vice-campeã mundial Croácia, em jogo do Grupo 3, num duelo no Porto em que Cristiano Ronaldo deverá ficar ausente.

A seleção nacional começa a defender o título de 2019 no mesmo palco em que o conquistou, o Estádio do Dragão, mas desta vez com as bancadas vazias, devido às restrições impostas no combate à pandemia da covid-19, e talvez sem Ronaldo, que está com problemas físicos.

O capitão de Portugal falhou os últimos três treinos de preparação para o confronto com os croatas, devido a um problema num dedo do pé direito, e o selecionador Fernando Santos admitiu mesmo, na conferência de imprensa de antevisão, que será difícil a presença do avançado no encontro.

Além de Ronaldo, a lista inicial de 25 convocados já sofreu uma baixa, com a dispensa do médio Renato Sanches, devido a lesão.

Do lado dos croatas, os médios Luka Modric, capitão, e Ivan Rakitic, as duas grandes 'estrelas' da equipa, são ausências certas, depois de terem pedido dispensa da sua seleção.

O Dragão vai receber o sexto duelo de sempre entre estas duas seleções, terceiro oficial, com Portugal a ter um registo bem positivo com cinco vitórias, a mais importante nos oitavos de final do Euro2016, e apenas um empate (1-1), que aconteceu nas última vez que se encontraram, num particular em 2018, no Estádio Algarve.

Até esse encontro, que aconteceu depois do Mundial2018 e antes do arranque da primeira edição da Liga das Nações, a seleção nacional tinha um registo totalmente vitorioso perante os croatas, sem qualquer golo sofrido.

Este será o 11.º jogo de Portugal no Estádio do Dragão.

O Portugal-Croácia está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do italiano Davide Massa. À mesma hora, a Suécia recebe a França, no outro duelo da primeira jornada do Grupo 3.

Em 08 de setembro, Portugal desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar os suecos, na segunda ronda.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.