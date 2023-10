Portugal recebe prova de abertura do Mundial de MotoE em 2024

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, acolhe a primeira de oito provas do Mundial de MotoE, para motas elétricas, em 2024, anunciou esta terça-feira a organização do campeonato.

A prova lusa será a primeira de oito rondas e está prevista para os dias 22 e 23 de março, coincidindo com a segunda prova do Mundial de MotoGP, que se realiza no mesmo fim de semana, em Portimão.

De acordo com o calendário provisório hoje divulgado, segue-se o GP de França, a 10 e 11 de maio, o da Catalunha, a 24 e 25 do mesmo mês, e o de Itália, em Mugello, de 30 de maio a 01 de junho.

De seguida, há o GP dos Países Baixos, a 28 e 29 de junho, o da Alemanha, a 05 e 06 de julho, e o da Áustria, a 16 e 17 de agosto.

O campeonato de MotoE termina a 06 e 07 de setembro, em San Marino.

Esta será a primeira vez que Portugal acolhe uma prova deste campeonato, que conta com nove equipas e 18 pilotos, que tripulam motos elétricas.

Portugal é o oitavo país diferente a acolher provas desta competição. Cada prova é composta por duas corridas diferentes.

O AIA vai receber, ainda, dois testes de pré-temporada.