Portugal repete bicampeã Espanha e passa fase de grupos no Euro 2020

A seleção portuguesa de futebol manteve-se hoje na corrida à revalidação do título europeu, ao ultrapassar a fase de grupos, repetindo a façanha da sua antecessora Espanha, campeã em 2008 e 2012.

Uma vitória (3-0 à Hungria), uma derrota (2-4 com a Alemanha) e um empate (2-2 com a França), hoje, em Budapeste, valeram quatro pontos e o terceiro lugar do Grupo F, registo suficiente para Portugal seguir em frente como 'rei' dos terceiros.

Nas duas edições anteriores, a Espanha também conseguiu ultrapassar a fase de grupos, sendo que, em 2012, tornou-se mesmo a primeira seleção a revalidar o cetro, feito que os comandados de Fernando Santos tentam replicar no Euro2020.

Em 2012, a Espanha arrancou com um empate, com a Itália (1-1), mas depois venceu os dois jogos seguintes (4-0 à República da Irlanda e 1-0 à Croácia) e arrebatou o Grupo C -- 'vingar-se-ia' dos transalpinos na final (4-0).

Quatro anos depois, na edição que consagrou Portugal, os espanhóis arrancaram com dois triunfos -- 1-0 à República Checa e 3-0 à Turquia -, mas, depois perderam por 2-1 com a Croácia, atrás da qual ficaram no Grupo D. Nos 'oitavos', seriam eliminados pela Itália, vencedora por 2-0.

Para encontrar uma seleção campeã que não tenha sobrevivido à fase de grupos é preciso recuar a 2008, ano em que a Grécia, inesperada campeã em solo luso em 2004, não conseguiu sequer conquistar um mísero ponto.

O conjunto helénico estreou-se com um desaire por 2-0 face à Suécia, prosseguiu com uma derrota por 1-0 face à Grécia e, a fechar, perdeu por 2-1 com a Espanha.

Quanto aos anteriores campeões, só mais dois passaram a fase de grupos, os Países Baixos, em 1992, depois da histórica vitória de 1988 -- ainda o único título da seleção 'laranja' -, e a França, em 2004, em Portugal, após o sucesso de 2000.

Por seu lado, a Checoslováquia, vencedora em 1976 com o penálti de Panenka, qualificou-se em 1980 para o jogo do terceiro e quarto lugares, na primeira edição com fase de grupos, ao ser segunda do Grupo 1. A RFA, primeira, seguiu para a final.

Por seu lado, a Alemanha 'tombou' em 1984, ainda como RFA, e em 2000, curiosamente em dois grupos com Portugal, que seguiu em frente, e a Dinamarca em 1996, após sair de férias para triunfar em 1992, enquanto a França não 'compareceu' em 1988.

- Os percursos dos campeões em título na fase de grupos (x):Edição Campeão em título Resultados Desfecho Fase atingida----------------------------------------------------------------------------------------------------2020 Portugal Hun (3-0), Ale (2-4), Fra (2-2) Apurado ?2016 Espanha Che (1-0), Tur (3-0), Cro (1-2) Apurada Oitavos de final2012 Espanha Ita (1-1), Irl (4-0), Cro (1-0) Apurada CAMPEÃ2008 Grécia Sue (0-2), Rus (0-1), Esp (1-2) Eliminada Fase de grupos2004 França Ing (2-1), Cro (2-2), Sui (3-1) Apurada Quartos de final2000 Alemanha Rom (1-1), Ing (0-1), Por (0-3) Eliminada Fase de grupos1996 Dinamarca Por (1-1), Cro (0-3), Tur (3-0) Eliminada Fase de grupos1992 Países Baixos Esc (1-0), CEI (0-0), Ale (3-1) Apurada Meias-finais1988 *** França não se qualificou para a fase final *** -1984 RFA Por (0-0), Rom (2-1), Esp (0-1) Eliminada Fase de grupos1980 Checoslováquia RFA (0-1), Gre (3-1), Hol (1-1) Apurada (y) 3.º lugarNota: O Euro2020 foi adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19.(x) - A fase de grupos só foi introduzida em 1980.(y) - Apurado para o jogo de apuramento do terceiro lugar. Só o primeiro de cada grupo seguia para a final.

